Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan pangolin pulu İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi. Asya ülkelerinde pulların şifalı olduğuna inanılırken bu olay sonrası "Pangolin pulu nedir? Ne işe yarar?" soruları sıkça sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

PANGOLİN NEDİR?

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.

PANGOLİN PULU NE İŞE YARAR?

Kimyasal olarak pangolin pulu ile tırnak yemenin bir farkı yok, ancak yine de et ve kanıyla beraber pullarının da tedavi edici özellikleri olduğu düşünülüyor. Pangolin fetüsleri bile tüketiliyor. Pangolinin pulları bazı geleneksel ilaçların içerisine katılıyor.