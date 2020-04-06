Dünya Pangolin ve yarasanın satışı yasaklandı

Pangolin ve yarasanın satışı yasaklandı

Dünya

Pangolin ve yarasanın satışı yasaklandı

Gabon aldığı son karar ile Covid-19 bulaştırdığı gerekçesi ile pangolin ve yarasanın tüketim ve satışını yasakladı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 09:24 Son Güncelleme:
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Afrika ülkesi Gabon'da, Covid-19 nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi.

Gabon Orman ve Su Bakanı Lee White, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.

Koruma altında

Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı" diye konuştu.

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı. Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 Covid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Covid-19 bulaşan 1 kişi ise sağlığına kavuştu.

AA

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