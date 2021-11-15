Pani puri nasıl yapılır? MasterChef Somer Şef'in pani puri tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de Somer Şef'in tarifi olan pani puri, farklı ve lezzetli bir tarif. İzleyen seyirciler pani puri tarifi araştırıyor. Peki, pani puri nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pani puri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
15 Kasım 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Sofralarınızı lezzetlendirecek pani puri tarifi, farklı ve nefis bir tarif. Peki, pani puri nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pani puri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
PANİ PURİ TARİFİ
Pani puri malzemeler
Hamuru
- İrmik
- Soda
- Un
- Tuz
- Hamur kabartma tozu
Patatesli iç dolgusu için
- Patates
- Haşlanmış nohut
- Pul biber
- Kimyon
- Tuz
- Üzerine kimyonla kavrulmuş nohut taneleri
Ispanaklı iç dolgu malzemeleri
- Ispanak
- Soğan
- Tuz
- Zeytinyağı
- Siyah sarımsak
- Gram masala
- Üzerine yoğurt ve kimyon
Balkabaklı iç dolgu malzemeleri
- Balkabağı
- Havuç
- Tane kişniş
- Renkli tane biberler
- Yer fıstığı
- Peanut satay sos
- Üzerine Safran
Patlıcanlı iç dolgu malzemeleri
- Kırmızı kapya biber
- Patlıcan
- Madras köri sos
- Sriracha
- Üzerine kırmızı soğan
Suyunu hazırlamak için
- Taze kişniş
- Taze nane
- Taze zencefil
- Yeşil cin biber
- Kimyon
- Kaya tuzu
- Garam Masala
- Demirhindi
HAMURU İÇİN;
Bir şişe sodayı buzluğa koyup donma kıvamına gelene kadar bekletelim. İrmik, un, tuzu bir kapta karıştırıp sodayı ekledikten sonra yoğuralım. Yoğurduktan sonra dinlendirelim. İrmik hamurunu çok ince şekilde açıp avucumuzda yuvarlak şekil verelim. Fincan boyutunda olsun. Hamurları kızgın yağa atalım ve kızartalım.
PATATES DOLGUSU İÇİN;
Patatesleri ve nohutları haşlayıp püre haline getirelim, baharatlarla zenginleştirelim.
ISPANAK DOLGUSU İÇİN;
Ispanağı soğan ile birlikte zeytinyağında kavurup, garam masala ve siyah sarımsak ekleyelim.
BALKABAĞI DOLGUSU;
Balkabağını ve havucu haşlayıp püre haline getirelim. İçine tane kişniş, renkli tane biberleri parçalayıp ekleyelim, satay sos ve kırılmış yer fıstığı ekleyelim.
PATLICAN DOLGUSU İÇİN;
Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanı közleyelim. Közledikten sonra biberleri ve patlıcanları soyalım. İçine sriracha ve madras köri sos ekleyelim.
SUYU İÇİN;
Demirhindileri sıcak suda bekletelim. Ardından tüm malzemeleri ve demirhindileri bir blender yardımı parçalayıp karıştıralım. Son olarak içine su ekleyip karıştırmaya devam edelim.
TABAKLAMA İÇİN;
Kabaran hamurların ortasını çay kaşığı arkası ya da makas yardımı ile açalım ve içlerine hazırladığımız dolgulardan koyalım. Üzerini süsleyelim.