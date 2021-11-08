Türkiye Paniğe neden olmuştu! Fünye ile patlatılan çantadan çıkanlar şaşırttı

Paniğe neden olmuştu! Fünye ile patlatılan çantadan çıkanlar şaşırttı

Türkiye

Paniğe neden olmuştu! Fünye ile patlatılan çantadan çıkanlar şaşırttı

Kars’ta mağazaların bulunduğu Faikbey Caddesi'nde kaldırımda unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra fünye ile patlatılan çantadan iç çamaşırı çıktı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Faikbey caddesinde kaldırımda bulunan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar polise bilgi verdi.

Caddeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridine alarak, araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, vatandaşlar uyarıldıktan sonra güvenlik tedbiri altında fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden iç çamaşırı çıktı. Polis ekipleri, bölgede yaptıkları temizlikten sonra Faikbey Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Volkan KARABAĞ / KARS(DHA)

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