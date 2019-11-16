Pankek nasıl yapılır?

Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz besleyici bir tarif ile karşınızdayız. İşte hem malzemeden hem de zamandan tasarruf ederek hazırlayabileceğiniz lezzetli pankek tarifi...

Malzemeler

2 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Yapılışı

Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri ekleyin. Şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın. Hazırladığımız karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. İlk pankeki pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını koyun. Ocağın altını kısın. Pankeki, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Krep tavasını arada yağlayarak pankek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pankekler hazır. Damak zevkinize göre istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

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