Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz besleyici pankek tarifi oldukça pratik. İşte hem malzemeden hem de zamandan tasarruf ederek hazırlayabileceğiniz lezzetli pankek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Pankek tarifi

Pankek malzemeleri

2 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Pankek yapılışı

Derin bir karıştırma kabında 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri ekleyin. Şeker eriyene ve karışım krema kıvamını alana kadar çırpın. Hazırladığımız karışımın üzerine, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü de koyup tekrar çırpın. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve bir tutam tuzu da eleyerek karışımın içerisine ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. İlk pankek pişirmek için; krep tavasını ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını koyun. Ocağın altını kısın. Pankek, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pankekin diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Krep tavasını arada yağlayarak pankek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pankekler hazır. Damak zevkinize göre istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.



