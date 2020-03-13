Bir kaç basit yöntem sayesinde artık pankek yada krepler kalıp kullanılmadan düzgün bir şekilde kolaylıkla pişirilebilecek. Eğer kalıp kullanmadan pankek yada krep nasıl pişirilir merak ediyorsanız "pankek sıkma şişesi nasıl yapılır, kalıp kullanmandan krep nasıl pişirilir" haberimize göz atın.

Pankek sıkma şişesi nasıl yapılır? Kalıp kullanmanda krep nasıl pişirilir?

Görüntüsüyle de göze hitap eden pankek yada krepler pişirmek istiyorsanız bitmiş ketçap yada mayonez şişeleri bu konuda size oldukça yardımcı olacaktır. Bitek ketçap yada mayonez şişenizin içerisini ve kapağını iyice yıkayın ve pankek yada krep yaptığınızda hamurunuzu şişeye koyun. Ufak hareketlerle yuvarlaklar çizerek şişedeki hamuru istenilen boyutta tavaya dökün ve önlü arkalı pişirin. Bu kadar basit.

İlgili Haberler Nar nasıl ayıklanır? Pratik nar soyma yöntemi