Pankreas nakliyle hayata tutundu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, pankreas nakli olan Damla Türker’i odasında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kızılay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin pankreasının yaklaşık 2 yıldır sıra bekleyen Türker’e nakledildiğini söyledi.

Türker’e daha önce böbrek nakli de yapıldığını aktaran Prof. Dr. Kızılay, "Pankreas nakli 26 Nisan’da merkezimizde ilk kez gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019’un ilk pankreas nakli de burada yapıldı." dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Bağırsak Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Sait Murat Doğan, Damla Türker’in 6 yaşından bu yana Tip 1 diyabet hastası olduğunu anlatarak, "Hastada böbrek yetmezliği de gelişti. 2016’da babası kızına böbreğini bağışladı ve nakli yaptık. Pankreas nakli için ise sıra bekliyordu. Uygun organ bulamadığımız için şu ana kadar pankreas nakli yapamamıştık. Organ bağışının sayısı artarsa sıra bekleyen diğer hastalarımıza da nakil yapacağız." diye konuştu.

'BEKLEYEN HASTALAR VAR AMA ORGAN YOK'

Pankreas naklini gerçekleştirenler hekimler arasında bulunan Prof. Dr. Turgut Pişkin de hastaya böbreğin ardından pankreas nakli yaparak kronik iki rahatsızlıktan kurtardıklarını ifade etti. İlk kez pankreas nakli gerçekleştirdiklerini belirten Pişkin, "Böbrek ve pankreas nakli olmak için bekleyen hastalar var ama organ yok. Organ bağışının arttırmak için herkes elinden geleni yapmalı. Nakil yapacak ekipmanlara sahibiz, tek eksiğimiz organ bulmak. Organ bağışı konusundan herkes duyarlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

19 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Damla Türker de Tip 1 diyabet hastası olduğunu ve merkezde 19 yıldır tedavi gördüğünü hatırlattı. Hastalığı nedeniyle gözlerinde yaşadığı problem nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bıraktığını dile getiren Türker, şöyle devam etti: "Yaklaşık dört ay diyalize girdim. Daha sonra babam bana böbreğini verdi. 2016’da burada böbrek nakli oldum. Doktorlarım pankreas nakli de olabileceğimi söyledi ve nakli için sıra bekledim. Uygun pankreasın bulunduğunu doktorlarım söyledi ve nakil oldum. Bugün de benim doğum günüm. Hocalarıma çok teşekkür ederim benimle yakından ilgilendiler. Pankreas nakli öncesi beni motive ettiler. Kendimi güçlü ve mutlu hissediyorum. Allah herkese sağlıklı olmayı nasip etsin."

'YAKINLARIM BENİ GÖRÜP ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDU'

Organ bağışıyla hayata yeniden tutunduğunu belirten Türker, "Herkes organlarını bağışlamalı. Yakınlarımın birçoğu beni gördükleri için organ bağışı için başvuruda bulundu. İnsanlar kan ve organ bağışında bulunsun. Bir kan ve organ bağışı hayat kurtarır. Yarın herkesin başına gelebilir. Organ bağışı noktasında bilinçli olalım. İmkanı olmayan insanlar için böbrek tedavisi çok zor. Çok mutluyum. Vericiye Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

'BEN BİR BÖBREĞİMİ VERDİM'

Baba Ali Türker, hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Kızımı böyle gördüğüm için mutluyum. Organ bağışı yapanlar için ise hüzünleniyorum, onların acıları da büyük. Biz daha önce Damla’nın şeker çubuğunu alamıyorduk. Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alıyorduk. Şu an her türlü imkan var. İnsanlar organ naklinde bulunsun, ben bir böbreğimi verdim. Gayet iyiyim ve sağlıklıyım."

Konuşmaların ardından Damla Türker için doğum günü pastası kesildi.

AA