Pansuman odasında taciz! Duyduğu ses sayesinde farkına vardı...

23 yaşındaki H.T. geçen 18 Ağustos'ta ameliyat olduğu Dr. T.H.'ye (46) pansuman için gittiği sırada cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. H.T.'nin avukatı Dilan Vural, "Doktor müvekkilimi 3 defa odadan çıkartıp geri alıyor.

UYGUN ZAMANI KOLLAMIŞ

Doktor eylemi gerçekleştirmek için uygun zamanı kollamış. Müvekkilim sedyeye yüzüstü uzanınca lokal anestezi uyguluyor. Bu nedenle müvekkilim ilk başta bir şey anlamıyor ancak doktorun pantolonunu indirme kaldırma sesinden olayın farkına varıyor" dedi.

İÇ ÇAMAŞIRINDA DNA İZİ

Avukat Dilan Vural, "Doktorun o gün giydiği kıyafetler üzerinde inceleme yapıldı. Müvekkilime ait dokular bulundu. Doktor hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü sanığın külotundaki mağdura ait DNA kalıntısının cinsel saldırı sonucu olduğu kanaatindeyiz" dedi. Bu arada sanığın iç çamaşırını polise aynı hastanede çalışan doktor eşinin teslim ettiği öğrenildi.

"İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ VERİRİM"

Evli ve 2 çocuk babası doktor T.H.’nin taciz sonrası H.T.'ye “Yanlış anladınız. İstediğiniz her şeyi veririm. Aramızda kalsın” dediği iddia edildi.