Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahibini buluyor

Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu akşam saat 19.00’da kırmızı halı seremonisiyle başlayacak. Teve2, gece boyunca töreni canlı olarak ekrana getirecek.

Kanal D de 19.30’dan itibaren törenden yayın yapacak. Türkiye’nin yıldızlarını buluşturacak gece, Edis, Ece Mumay, Sefo, Sakiler, Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın performansları ve daha birçok sürpriz şovla renklenecek.

PROVA ÇIKIŞI

Cuma akşamı Zorlu PSM’de provadan çıkan Edis, “Yorulduk ama değdi” diye konuştu.



