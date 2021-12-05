Magazin Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahibini buluyor

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahibini buluyor

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Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahibini buluyor

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor. Bu akşam yapılacak tören, Kanal D ve teve2’de ekrana gelecek.

05 Aralık 2021, Pazar 15:21 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu akşam saat 19.00’da kırmızı halı seremonisiyle başlayacak. Teve2, gece boyunca töreni canlı olarak ekrana getirecek.

Kanal D de 19.30’dan itibaren törenden yayın yapacak. Türkiye’nin yıldızlarını buluşturacak gece, Edis, Ece Mumay, Sefo, Sakiler, Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın performansları ve daha birçok sürpriz şovla renklenecek.

PROVA ÇIKIŞI

Cuma akşamı Zorlu PSM’de provadan çıkan Edis, “Yorulduk ama değdi” diye konuştu.


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