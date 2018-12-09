Altın Kelebek Ödüllleri'nin bu yıl 45'incisi düzenlenecek. Birbirinden ünlü isimler törende yerini alacak. "Kırmızı halı"da şıklık yarışı olacak. Programı Çağla Şıkel ve Cem Davran sunarken jüri koltuğunda Ertuğrul Özkök, Ediz Hun, Nebahat Çehre, Nilüfer ve Selami Şahin yer alacak. Peki, Pantene Altın Kelebek saat kaçta, hangi kanalda?

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

45. Altın Kelebek Ödülleri bu akşam saat 19.00'dan itibaren teve2'de ve saat 19.45'te Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Gecede Aleyna Tilki, Edis, Yasemin Mori, Eypio, Sibel Can ve MFÖ performans sergileyecek.

Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla şekillenecek.

TEVE2 NASIL İZLENİR?

D-SMART: 21. Kanal

DIGITURK: 54. Kanal

TURKSAT 4A :42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT 4A: 42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TURKSAT KABLO TV: 32. Kanal

TIVIBU: IPTV ve Uyduda SD yayınımız 356. Kanalda, Uyduda HD yayınımız 62. Kanalda...

TURKCELL TV+: 32. Kanal