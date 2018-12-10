Pantene Ödül Töreni: Kimler ödül kazandı?
Dün akaşm Pantene Ödül Törenleri vardı. Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninde birbirinden ünlü isimler Altın Kelebek'in sahibi oldu. Peki kimler ödül kazandı?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl 45'incisi düzenlendi. Büyük bir heyecana olan törende Cem Yılmaz yine kırıp geçirirken Acun Ilıcalı da anlattığı hikayeyle seyircileri kahkahaya boğdu. Aleyna Tilki'nin ağlaması da geceye damga vuran anlardandı. Gecede Kenan Doğulu, Edis, Aleyna Tilki, MFÖ, Sibel Can ile Eypio şarkılarını seslendirdi. Peki gecede kimler ödül aldı.
İŞTE ALTIN KELEBEK'TE ÖDÜL ALAN İSİMLER...
EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU BAŞKANI ve HÜRRİYET GAZETESİ İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)
ÖDÜLÜ DEMİRÖREN MEDYA GRUBU BAŞKANI ve HÜRRİYET GAZETESİ İCRA KURULU BAŞKANI MEHMET SOYSAL VERDİ
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber)
ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ VAHAP MUNYAR VERDİ
EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ
ÖDÜLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU
ÖDÜLÜ CEM YILMAZ VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ
ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
EN İYİ POP MÜZİK ERKEK : EDİS
ÖDÜLÜ DEMET AKALIN VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ : CÜNEYT ARKIN
ÖDÜLÜ TÜRKER İNANOĞLU VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ: GÖKÇEN KAYNATAN
ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ: NİLÜFER (Ağır grip nedeniyle törene katılamayan Nilüfer'in ödülünü Samsun Demir aldı)
ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ: SILA
ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI : FATİH ÜREK
ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ
EN İYİ YARIŞMA : ALİ İHSAN VAROL
ÖDÜL MİLLİYET GAZETESİ YAZARI GÜNERİ CİVAOĞLU VERDİ
EN İYİ PROJE : YILDIZ TİLBE
ÖDÜL EBRU YAŞAR VERDİ
EN İYİ POP MÜZİK KADIN : ALEYNA TİLKİ
ÖDÜLÜ DEMET AKALIN VERDİ
EN İYİ KLİP : HADİSE - FARKIMIZ VAR
ÖDÜLÜ GÜLBEN ERGEN VERDİ
AZERBAYCAN YILIN KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ : AYGÜN KAZIMOVA
ÖDÜLÜ ÖNDER TİRYAKİ VERDİ
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : ERKENCİ KUŞ / FARUK TURGUT
ÖDÜLÜ EDİZ HUN VERDİ
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CAN YAMAN
ÖDÜLÜ EDİZ HUN VERDİ
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : DEMET ÖZDEMİR
ÖDÜLÜ EDİZ HUN VERDİ
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : İREM HELVACIOĞLU-ULAŞ TUNA ASTEPE
ÖDÜLÜ PERİHAN SAVAŞ VERDİ
EN İYİ ERKEK OYUNCU : ARAS BULUT İYNEMLİ
ÖDÜL VEREN - NEBAHAT ÇEHRE
EN İYİ KADIN OYUNCU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
ÖDÜLÜ NEBAHAT ÇEHRE VERDİ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK : HAKAN ALTUN
ÖDÜLÜ SELAMİ ŞAHİN VERDİ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN : SİBEL CAN
ÖDÜLÜ SELAMİ ŞAHİN VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ : MÜSLÜM GÜRSES (Ödülü Muhterem Nur aldı)
ÖDÜLÜ MUSTAFA USLU VERDİ
EN İYİ SENARİST : AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM / SEN ANLAT KARADENİZ
ÖDÜLÜ ABDULLAH OĞUZ VERDİ
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI / ÇUKUR
ÖDÜLÜ ABDULLAH OĞUZ VERDİ
EN İYİ YÖNETMEN : OSMAN SINAV, EMRE KABAKUŞAK, YUSUF ÖMER SINAV /SEN ANLAT KARADENİZ
ÖDÜLÜ ABDULLAH OĞUZ VERDİ
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : Fİ
ÖDÜLÜ FARUK BAYHAN VERDİ
EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL / RIDVAN DİLMEN MURAT KOSOVA
ÖDÜLÜ ŞANSAL BÜYÜKA VERDİ
EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK : MÜMİN SARIKAYA
ÖDÜLÜ MAHMUT TUNCER VERDİ
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN : SEVCAN ORHAN
ÖDÜLÜ MAHMUT TUNCER VERDİ
EN İYİ MÜZİK GRUBU : ATHENA
ÖDÜLÜ NEJAT YAVAŞOĞULLARI VERDİ
YILIN ŞARKISI : GAZAPİZM - HEYECANI YOK
ÖDÜLÜ DENİZ SEKİ VERDİ
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : EZHEL
ÖDÜLÜ İZZET ÖZ VERDİ
EN İYİ DJ : MAHMUT ORHAN
ÖDÜLÜ İZZET ÖZ VERDİ
EN İYİ YOUTUBER : ORKUN IŞITMAK
ÖDÜLÜ NESRİN CAVADZADE VERDİ