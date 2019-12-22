Jose Mourinho, Manchester United'da görev yaptığı sürece neden bir otelde yaşamını sürdürdüğünü açıkladı. Portekizli teknik adamın, Manchester United'da mutsuz olmasının sebeplerinden birinin otelde yaşaması olduğunun söylenmesi üzerine bu teoriyi reddetmişti.

Mourinho, "Nasıl mutsuz olurdum biliyor musunuz? Eğer kendi evimde yaşamaya başlasaydım mutsuz olurdum. İstemediğim halde evi temizlemek zorunda kalırdım. Ütü yapmak zorunda kalırdım ancak nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok.” deyince The Guardian’dan Emine Saner jilet gibi gömlek ve pantolon ütülemenin püf noktalarını temizlik kraliçesi Lynsey Crombie’ye sordu.

Gömlekler nasıl ütülenir?

Her zaman yaka ile başlayın: Ortadan başlayın ve dışarı çıkın, çünkü doğrudan ütülerseniz, kırışıklıklara neden olabilir. Ütü kolası kullanmıyorum. Bugünlerde, birçok gömlekte yaka takviyeleri olduğu için gerek yok. Ardından, boynun üst sırt ve omuz boyunca kalan kısmı ütüleyin. Sonra manşetler ve gömleğin ana gövdesini ütüleyin. Ütüleme bitince, bir askıya alın. Gardıropta etrafındaki boşluk kalacak şekilde asın.

Ketenler için spreyi kullanmalı mıyız?

Kullanmıyorum, ama ütülenmiyorsa, ılık suyla seyreltilmiş beyaz sirkeden bir sprey yaparım. Giysiye püskürtün, sonra kırışıklıkları gidermek için ütüleyin.

Ütünün ayarını ne zaman değiştirirsiniz?

Ütülecek kıyafet yığınını ayırıyorum. Hassas kumaşları en düşük ayarda ütülüyorum, daha sonra en sıcak ayara ihtiyaç duyan kumaşlarda değiştiriyorum.

Hangi kumaşlar ütülenmeli?

Her şeyi ütülüyorum. Dikkat etmeniz gereken sadece ipek kumaşlar. Hasarı önlemek için üstüne bir çay havlusu koyuyorum. Dantellere veya giysilerdeki ağlara ütülerken dikkat edin; Bunları içten dışa ütüleyin veya üstüne hafif nemli bir bez koyun.

Peçeteleri ve çay havlularını ütülemeniz gerekir mi?

Kişisel tercihinize kalmış. Ütülü bir mendilin daha hoş göründüğünü düşünüyorum.

Pilili etek nasıl ütülenir?

Ütü masanıza koyun ve her pileye bir kez basarak ütüleyin.

Pantolonlar nasıl ütülenmeli?

Eskiden bir ütü işi yapardım ve insanlar bana pantolonunu ütülemek için verirdi ve sevmiyordum. Pantolonları ütülemek kişisel bir seçim. Nasıl isterseniz.





Bu haberi de okudular Jose Mourinho ev işlerini ve yemek yapmayı sevmiyor