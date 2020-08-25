PAOK Beşiktaş maçı başladı
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşıyor.
25 Ağustos 2020, Salı 20:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
CANLI ANLATIM
GOL | PAOK 3-0 Beşiktaş
30.dk: Dimitrios Pelkas
GOL | PAOK 2-0 Beşiktaş
24.dk: Christos Tzolis
GOL | PAOK 1-0 Beşiktaş
7.dk: Christos Tzolis
1. dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş.
Beşiktaş, Selanik'te kazanıp üst tura çıkmak istiyor.
Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Seyircisiz oynanan mücadele, Kanal D'den yayınlanıyor.
İlk 11'ler
PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom.
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Necip, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.
;