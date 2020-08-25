Futbol PAOK Beşiktaş maçı başladı

PAOK Beşiktaş maçı başladı

Futbol

PAOK Beşiktaş maçı başladı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşıyor.

25 Ağustos 2020, Salı 20:42 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

GOL | PAOK 3-0 Beşiktaş

30.dk: Dimitrios Pelkas

GOL | PAOK 2-0 Beşiktaş

24.dk: Christos Tzolis

GOL | PAOK 1-0 Beşiktaş

7.dk: Christos Tzolis

1. dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş.

Beşiktaş, Selanik'te kazanıp üst tura çıkmak istiyor.

Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Seyircisiz oynanan mücadele, Kanal D'den yayınlanıyor.

İlk 11'ler

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom.

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Necip, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin.



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