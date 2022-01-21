Dünya Papa 16. Benedikt, istismara göz mü yumdu?

Papa 16. Benedikt, istismara göz mü yumdu?

Dünya

Papa 16. Benedikt, istismara göz mü yumdu?

Alman hukuk şirketi “Westpfahl Spilker Wastl”ın (WSW) hazırladığı bir raporda, Katoliklerin eski ruhani lideri Papa 16. Benedikt, 1977'den 1982'ye kadar Almanya’nın Münih ve Freising kentlerinde başpiskoposken 4 çocuk istismarına göz yummakla suçlandı.

21 Ocak 2022, Cuma 07:41 Son Güncelleme:
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Katolik Kilisesi'nin isteği üzerine geçmişte kilisedeki istismar vakalarını araştıran şirketin raporuna göre, gerçek adı Josef Ratzinger olan Benedict görevdeyken, çocukları taciz iddiasıyla Essen’den Münih'e nakledilen Peter Hullermann adlı rahibin psikoterapi sonrası tekrar gençlerle çalışmasına izin verildi. Raporun yazarlarından Martin Pusch, 4 davada, dönemin başpiskoposu Kardinal Ratzinger'in görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini söyledi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Alman medyası, ilerleyen yaşı nedeniyle 2013’te istifa eden 94 yaşındaki eski Papa'nın soruşturmadan yana olduğunu ancak suçlamaları reddettiğini bildirdi.

SUÇLARINDAN HABERDAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Raporda, Benedict’in, ünlü bir pedofili olan Meksikalı din adamı Marcial Maciel'in “Mesih'in Lejyonerleri” tarikatındaki suçlarından haberdar olduğu da iddia edildi. 

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