Papa 16. Benedikt, istismara göz mü yumdu?

Katolik Kilisesi'nin isteği üzerine geçmişte kilisedeki istismar vakalarını araştıran şirketin raporuna göre, gerçek adı Josef Ratzinger olan Benedict görevdeyken, çocukları taciz iddiasıyla Essen’den Münih'e nakledilen Peter Hullermann adlı rahibin psikoterapi sonrası tekrar gençlerle çalışmasına izin verildi. Raporun yazarlarından Martin Pusch, 4 davada, dönemin başpiskoposu Kardinal Ratzinger'in görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini söyledi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Alman medyası, ilerleyen yaşı nedeniyle 2013’te istifa eden 94 yaşındaki eski Papa'nın soruşturmadan yana olduğunu ancak suçlamaları reddettiğini bildirdi.

SUÇLARINDAN HABERDAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Raporda, Benedict’in, ünlü bir pedofili olan Meksikalı din adamı Marcial Maciel'in “Mesih'in Lejyonerleri” tarikatındaki suçlarından haberdar olduğu da iddia edildi.