Papa Francis, asansörde mahsur kaldı

Vatikan'ın St. Peter Meydanı'nda, Pazar Ayini sebebiyle konuşma yapacak olan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 25 dakika geç kaldı.

Papa Francis, yaptığı konuşmada, "Gecikme için özür dilerim, ancak bir kaza oldu. Asansörde 25 dakika kadar mahsur kaldım. Voltajda bir düşüş sebebiyle asansör durdu. Tanrı'ya şükürler olsun ki itfaiye geldi ve 25 dakika sonra çalıştırmayı başarabildiler. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DHA