Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kuzey Makedonya'nın Doğu ile Batı arasında köprü, kültürel akımların ve bölgenin birçok özelliğinin birleştiği bir yer olduğunu söyledi.

Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev öncülüğündeki heyet tarafından karşılanan Papa Franciscus, daha sonra Cumhurbaşkanlığı rezidansına geçerek burada İvanov ve Zaev ile ayrı ayrı görüştü.

Papa Franciscus, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinin Kuzey Makedonya ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkeniz, Doğu ile Batı arasında köprü, kültürel akımların ve bölgenin birçok özel özelliğinin birleştiği bir yeri teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın çok etnikli ve çok dinli yapısına da değinen Papa Franciscus, farklı etnik yapıların karışımıyla barışçıl ve bir arada yaşamın sağlandığını ve hoşgörüyle daha iyi ilişkiler kurulduğunu söyledi.

Papa Franciscus, tüm bunların Avrupa ülkelerine entegrasyon yolunda büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu entegrasyonun tüm Batı Balkan ülkeleri için çeşitlilik ve temel haklar gözetilerek olumlu şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Orta Doğu'dan savaş ya da yoksulluk nedeniyle kaçan çok sayıda göçmene Kuzey Makedonya'nın yardım eli uzattığını anımsatan Papa Franciscus, "(Göçmenler) 2015 ve 2016 yıllarında, Avrupa'nın kuzey ve batısını hedefleyerek sınırlarınızdan geçerken, sizde güvenli bir barınak buldular. Ev, iş ve vatanlarının yanı sıra en sevdiklerini kaybeden bu insanlarla dayanışma içinde olmanız sizleri onurlu yaptı." dedi.

"ÜLKEMİZİN AVRUPA ENTEGRASYONUNA SAĞLANAN DESTEKTEN DOLAYI MİNNETTARIZ"

Cumhurbaşkanı İvanov da Kuzey Makedonya ile Vatikan arasındaki mükemmel ilişkilerin, Makedon halkının asırlar boyunca Papalığa derin inanç ve saygısının çerçevesinde inşa edildiğini vurgulayarak, "Ülkemizin Avrupa entegrasyonu ve ilerlemesine sağlanan sürekli destekten dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, konuşmalarının ardından Üsküp'teki Rahibe Teresa Anı Evi'ni de ziyaret ederek, ülkedeki dini liderlerle bir araya geldi.

Daha sonra Makedonya Meydanı'nda düzenlenen ayini yöneten Papa'nın, Katolik Kilisesindeki ekümenik toplantıya katılması ve gençlerle bir araya gelmesi de planlanıyor.

AA