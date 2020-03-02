Papa iddialar sonrasında ilk kez görüldü

Papa Francis'in 'hafif rahatsızlık' geçirmesi nedeniyle geçtiğimiz gün Roma'da gerçekleşmesi planlanan ziyaretini iptal etmesinin ardından ilk kez görüldü. Vatikan, Papa Francis'in geçirdiği 'hafif hastalık' nedeniyle geçtiğimiz hafta Roma'da gerçekleşmesi planlanan ziyaretinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Dünyada virüs alarmı: İptal açıklaması sonrası Papa ilk kez görüldü! Papa Francis'in hastalığı hakkında bilgi vermeyen Vatikan'ın tavrı soru işaretlerine yol açmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba gerçekleşen 'Kül Çarşambası' ayininde sık sık öksürürken görülen Papa'nın hali "koronavirüse yakalandı" yorumlarına bile yol açmıştı.

Dua sırasında görüldü

Dünyada virüs alarmı: İptal açıklaması sonrası Papa ilk kez görüldü! Hastalık nedeniyle üst üste iki etkinliği iptal eden Papa, dün ilk kez Vatikan'da Angelus duası sırasında görüldü.

Ancak Papa Francis'in dua sırasında da sürekli olarak öksürmesi ve hastalıklı hali soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ancak Vatikan konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

CNN Türk





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