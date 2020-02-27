Dünya Papa koronavirüs destek toplantısının ardından rahatsızlandı

Papa koronavirüs destek toplantısının ardından rahatsızlandı

Dünya

Papa koronavirüs destek toplantısının ardından rahatsızlandı

Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus koronavirüs hastalarına destek olmak için katıldığı toplantının ardından rahatsızlandı.

27 Şubat 2020, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, koronavirüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa'nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edildi.

Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi. Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı. 

Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.

Papa bir gün önce katıldığı etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.


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