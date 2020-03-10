Papa: Koronavirüs hastalarını ziyaret edin

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten rahiplere 'ilginç' bir çağrı geldi.

Çin'den sonra virüsün en fazla etkilendiği İtalya'da vaka sayısı 9 bin 172 kişi, ölü sayısı ise 463 olarak açıklandı. İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Vatikan Şehir Devleti'nde ise 1 kişinin koronavirüs'e yakalandığı belirtildi. Tüm gelişmeler sonrası İtalya'da ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı ve bütün ülke 'kırmızı bölge' ilan edildi.

AFP'nin haberine göre Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, bugünkü ayin sırasında rahiplere ilginç bir çağrıda bulundu. Papa Francis, rahiplere dışarı çıkmalarını ve hastaları ziyaret etmelerini, destek olmalarını önerdi.

Dünyadan ise pek çok kişi Papa Francis'in bu çağrısına tepki gösterdi. Twitter'da tepki gösterenler bu çağrının virüsün daha fazla yayılmasından başka hiçbir şeye yaramayacağını belirtti.

Cnn Türk

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