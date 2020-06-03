Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi.









Papa, Vatikan’daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd’un ölümünün ‘trajik’ olduğunu ifade etti. Papa Francis, ‘Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini’ dile getirerek, "ABD kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.









Öte yandan ABD'de George Floyd isimli siyahinin öldürülmesi sonucu ülkede protestolar had safhaya çıkarken sokaklar adeta kaosa teslim oldu. Savaş alanına dönen ülkede protestocularla kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar devam ediyor. ABD hükümeti bu durumu engellemek için alınan tedbirleri artırırken ABD'nin Irak'ta görev alan 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Tugayının 504'üncü Görev Gücü Taburu'nu Washington sokaklarına konuşlandırdı.







