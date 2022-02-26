Türkiye Papağan sürüsü akın etti! Mahalleli şaşkına döndü...

Papağan sürüsü akın etti! Mahalleli şaşkına döndü...

Türkiye

Papağan sürüsü akın etti! Mahalleli şaşkına döndü...

İskender papağanı olarak bilinen onlarca papağan sürüsü Kadıköy'de bir mahalleye akın etti. Sürüyü gören mahalle sakinleri şaşkına döndü.

26 Şubat 2022, Cumartesi 10:55 Son Güncelleme:
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Kadıköy’de halk arasında İskender papağanı olarak bilinen tropikal iklim kuşu yeşil papağan sürüsü havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezine akın etti. Kırmızı gagası ve yeşil renkleriyle görenleri hayran bırakan İskender papağan sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar şaşkına döndü.

Mahallede bulunan tesbih ağaçlarına konarak ağacın üzerindeki yemişleri yiyen yeşil papağan sürüsünün cıvıl cıvıl sesleri, Kadıköy sokaklarında baharı müjdeledi.


“MAHALLEMİZ CIVIL CIVIL OLDU”

Mahalle esnaflarından Kadir Argu, “Mahallemizde bu papağanları yeni yeni görmeye başladık. Biz kuş olarak bakıyorduk ama yeni öğrendik İskender papağanlarıymış. Değişik bir kuş, yeni gördük. Mahallemiz cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doldu. Mahalleli olarak bu durumdan memnunuz, huzurluyuz, mutluyuz” diye konuştu.

DHA


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