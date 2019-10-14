Papağan ve muhabbet kuşunu konuşturma yöntemleri

Her sabah kuş sesleriyle uyanmayı çok seviyoruz. Peki kuşunuzun sizi kendi adınızla uyandırmasını istemez miydiniz?

Muhabbet kuşu ve papağan sahiplerinin en büyük hayali, kuşlarının konuşabilmesidir. Kuşların şakır şakır konuşabilmesi için ciddi ve sistematik bir eğitimden geçmesi gerekir. Ancak bir kuşu sahiplendiğinizde, eğitimden önce size alışması gerekir.

Kuşunuz ilk önce yaşamaya başladığı eve ve kafesine alışmalıdır. Bu durum, eve geldikten sonra 1 ay içindeki süreci kapsıyor. Kuş eve alıştıktan sonra, sıra size geliyor. Sakin hareketlerle onu korkutmadan sevgi gösterilerinde bulunabilirsiniz. Kuşlar ellerden çok korkar bu nedenle el hareketlerinize dikkat etmeniz gerekir.

Kuşunuz eve ve size alıştıktan sonra sıra, konuşma eğitimine geldi.

Papağan ve muhabbet kuşları için konuşma egzersizleri

Söz konusu konuşma olunca, papağanın türü oldukça önemlidir. Muhabbet kuşu, Amazon, kakadu, sultan papağanı gibi kuşlar, konuşma konusunda en yetenekli olan kuşlardır.

Tek heceli kelimeler kuşların dikkatini oldukça çeker. Bu tür kelimeleri sık sık kuşunuzun yanında tekrar edin.

Belirli aralıklarla kuşunuzun yanında tekrar ettiğiniz sesleri, zamanla kuşunuz sevmeye ve tekrar etmeye başlayacaktır.

Kelimeleri net ve sakin bir şekilde tekrar etmeye özen gösterin. Karışık bir aksan kullanmayın.

İstediğiniz kelimeyi konuşmaya başladığında, kuşunuza en sevdiği mamayı vermeyi unutmayın.Ödüller, kuşunuzun eğitimi daha çok sevmesini sağlayacaktır.

Kuşunuzu eğitirken sabırlı olun.Sabırsız davranmanız, kuşunuzun strese girmesine neden olacak ve psikolojisini bozacaktır.

Bir şey eğer kuşunuzun hoşuna gitmiyorsa ona tepki verir. Kuşunuzun tepki verdiğini görürseniz eğer, eğitimi yarıda kesin ve ona zaman tanıyın.Nazik ve sevgiyle yaklaşmayı unutmayın.