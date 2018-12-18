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Papağana işkence eden Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

18 Aralık 2018, Salı 20:03 Son Güncelleme:
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Papağana işkence eden Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. 

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

21 GÜN AKIL HASTANESİNDE YATACAK

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

Öte yandan, işkence gören papağan tedavi altına alındı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınÜnlülerden papağana işkence yapan Murat Özdemir'e tepki yağdı


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