Papağanlar zekalarıyla hayrete düşürüyor
Akıllı papağanlar, tıpkı insanlar gibi en iyi ödülü elde etmek için istatistiklere dayalı olarak sayım yapabiliyor, oranları tartıp tahminler yapabiliyor. Yeni Zelanda'ya özgü bir papağan türü olan Kea papağanı, maymunlardan ve çocuklardan daha iyi sayım yapabiliyor. Papağanlar ayrıca ödül alma olasılığını da hesaplayabiliyor. Yapılan çalışma sayesinde istatistik yeteneğinin sadece maymunlarda olmadığı anlaşıldı.
04 Mart 2020, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
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Yeni bir çalışma, papağanlar gelecekteki olayları 'insanlar gibi' tahmin etme olasılıklarının olduğunu ve buna göre hareket ettiklerini ortaya koydu. Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılar kea cinsi papağan ile çalıştı ve verileri birleştirebileceğini ve gelecekteki belirsiz olayları tahmin edebileceğini buldu. İstatistikleri kavrama yeteneğinin insanlar, goriller ve orangutanlar gibi memeli türlerine özgü olduğu düşünülüyordu, ancak bu araştırma papağanların da bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma konuşabilmenin yanı sıra, kuşların temel matematikte maymunlardan ve çocuklardan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.
Kea papağanı
Yeni Zelanda'ya özgü bir papağan türü olan Kea üzerinde yapılan testler, yiyecek ödülüne ulaşamaya çalışan papağanın, yiyeceğin hangi elde olduğunu seçmek için olasılıklar üzerinde çalıştığını gösterdi.
Araştırmacılar, papağanların kararlarını almak için yiyecekleri nereden seçildikleri ve kimin yaptığı da dahil olmak üzere mevcut tüm verileri birleştirdiğini buldular.
Araştırmanın yazarı Dr. Amalia Bastos, 'Papağanlar, eksik bilgilerdeki boşlukları doldurarak gelecekteki belirsiz olayları tahmin edebilirler. Elimi çoğunluğu mavi renklerden oluşan ve içinde sarı renkler de bulunan tatlı dolu bir kavanoza koyduğumu hayal edin. Elimde ne tutuğumu göremiyorsunuz ama elimdekinin mavi renkli olma olasılığının yüksek olduğunu biliyorsunuz' dedi.
Dr. Amalia Bastos ekibinin eğittiği diğer papağanlar
Çalışma, primatlarda ve insan bebeklerinde yapılan denemelerin aynıydı ve papağan üzerinde aynı testler yapılarak Kea'ların bebeklerden ve maymunlardan daha iyi performans gösterdiğini gördüler.
Kea papağanı
Kea, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın ormanlık ve dağlık bölgelerinde bulunan Nestoridae familyasındaki büyük papağan türüdür. Yaklaşık 48 cm uzunluğunda, çoğunlukla zeytin yeşili olup kanatlarının altında parlak bir portakal bulunur ve büyük, dar, kavisli, gri-kahverengi bir üst gagaya sahiptir.