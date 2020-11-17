Bilim & Teknoloji Papara, IBAN ile para transferi özelliğini duyurdu

Papara, IBAN ile para transferi özelliğini duyurdu

Bilim & Teknoloji

Papara, IBAN ile para transferi özelliğini duyurdu

Papara, hizmetlerine IBAN ile para transferi özelliğini de ekledi. Sözleşmeli hesap sahibi Papara kullanıcıları artık başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi gerçekleştirebilecek.

17 Kasım 2020, Salı 10:15 Son Güncelleme:
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Papara, sözleşmeli hesap sahipleri için, başkalarının IBAN’ına ücretsiz ve 7/24 anında para transferi gerçekleştirme hizmeti başlattığını açıkladı. Hizmetle birlikte kullanıcılar, birkaç adımda başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi yapabilecek.

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Yeni hayata geçen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada, “Bankadan bankaya para transferlerinde işlem ücreti alınırken Papara’da IBAN’a transferde işlem ücreti ödenmiyor. Ayrıca, istenilen kişinin IBAN’ına 7/24 para transferi yapabilmek için banka hesabı olmadan da işlemler gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıları para transferi yapılan IBAN’ları kaydetme ve kayıtlı IBAN’lardan seçerek hızlıca gönderim yapabilme imkanı da sağlanıyor” ifadelerine yer verildi. 

Papara’dan IBAN’a TL olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında; QNB Finans Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Ziraat Bankası’nın yer aldığı bildirildi. Papara’dan IBAN’a döviz olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında ise, Garanti Bankası ve QNB Finans Bankası yer aldığı açıklandı.

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