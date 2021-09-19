Yemek Papara nasıl yapılır? Papara yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Papara nasıl yapılır? Papara yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Papara nasıl yapılır? Papara yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Eski zamanlardan günümüze kadar gelen papara yemeği tarifi, oldukça lezzetli bir tarif. Peki, papara yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız papara yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

19 Eylül 2021, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Bayat ekmeği değerlendirmek için oldukça uygun bir tarif olan papara yemek tarifi, Türk mutfağının çok eski tariflerinden bir tanesidir. Peki, papara yemek nasıl yapılır? Papara yemek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PAPARA YEMEK TARİFİ

Papara yemek malzemeler

  •  1 adet bayat ekmek

Papara yemeği üzeri için:

  • Sarımsaklı yoğurt

Papara yemeği sosu için:

  • 1 adet soğan
  • 3 yemek kaşığı yağ ( tereyağı ve zeytinyağı karışımı)
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Kavrulmuş kıyma
  • 2 su bardağı su
  • Tuz, pul biber, karabiber
  • İnce kıyılmış maydanoz

PAPARA YEMEK YAPILIŞI

Bayat ekmeği minik küpler şeklinde doğrayın ve cam tepsinin içine alın. Sosu hazırlamak için tencerenin içine yağı ekleyip eritin. Minik doğranan soğanları ekleyip kavurun. Soğanların üzerine kıymaları ekleyin ve salçayı ekleyip kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Tuz ve biberlerini ilave edin ve kaynamaya bırakın. Ortalama 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Ocağı kapattıktan sonra sosun içine kıyılmış maydanoz ekleyin ve karıştırın. Sosu sıcak olarak dilimlenen ekmeklerin üzerine gezdirin. Her tarafını kaplamasına dikkat edin. Sos dökülen ekmeklerimizin üzerine bolca sarımsaklı yoğurt dökün. Sıcak servis edin. 

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