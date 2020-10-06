Kısa bir süre önce dernek statüsünden meslek birliğine dönüşen Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin ilk Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği Genel Kurulda, Türkiye’nin en yüksek işlem hacmine sahip finansal teknoloji girişimi Papara da Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Papara’yı birlikte, Papara Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Diker temsil ediyor.

Diker, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sektörümüz için tarihi bir gün oldu. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği resmen kuruldu. TCMB'ye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bugüne kadarki destekleri için sonsuz teşekkürler... Papara olarak yeni kurulan birliğin yönetim kurulunda yer almaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz” dedi.

Merkezi İstanbul’da yer alan birlik; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak; birbirleri, temsilcileri ve müşteri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak; üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak; üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının geliştirilmesini temin etmek üzere faaliyet gösterecek.