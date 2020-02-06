Bayat ekmeği en güzel şekilde değerlendirmenin yöntemlerinden bir tanesi papara yemeği tarifi ile yapılan yemektir. Eğer papara yemeği tarifi arıyor yada papara yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "papara yemeği tarifi, papara yemeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Papara yemeği tarifi

Papara yemeği malzemeleri

- 1 adet bayat ekmek

Papara yemeği üzeri için:

- Sarımsaklı yoğurt

Papara yemeği sosu için:

- 1 adet soğan

- 3 yemek kaşığı yağ ( tereyağı ve zeytinyağı karışımı)

- 2 yemek kaşığı salça

- Kavrulmuş kıyma

- 2 su bardağı su

- Tuz, pul biber, karabiber

- İnce kıyılmış maydanoz

Papara yemeği yapılışı

Bayat ekmeği minik küpler şeklinde doğrayın ve cam tepsinin içine alın. Sosu hazırlamak için tencerenin içine yağı ekleyip eritin. Minik doğranan soğanları ekleyip kavurun. Soğanların üzerine kıymaları ekleyin ve salçayı ekleyip kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Tuz ve biberlerini ilave edin ve kaynamaya bırakın. Ortalama 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Ocağı kapattıktan sonra sosun içine kıyılmış maydanoz ekleyin ve karıştırın. Sosu sıcak olarak dilimlenen ekmeklerin üzerine gezdirin. Her tarafını kaplamasına dikkat edin. Sos dökülen ekmeklerimizin üzerine bolca sarımsaklı yoğurt dökün. Sıcak servis edin.