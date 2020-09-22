Papara’nın ilk olarak İstanbul’da başlattığı ve Türkiye’ye yaymayı amaçladığı harçlık projesi ‘Papara Edu Card’, pandemi döneminde de öğrencilerin koruyucusu olmaya devam ediyor. Papara’nın okul kantinlerine ücretsiz olarak kurduğu sistem sayesinde öğrenciler, kağıt veya madeni para ile alışveriş yapmak zorunda kalmayıp, ödemelerini temassız bir şekilde gerçekleştirebilirler. Böylece, salgın hastalık riskinden de uzak durmuş olurlar.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yeni nesil ücretsiz harçlık kartı olan Papara Edu Card, alışverişlerde hızlı, güvenli ve temassız ödeme imkanı sağlar. Veliler ise çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edip, gerekli olduğu takdirde kendi Papara hesaplarından öğrencilerinin hesaplarına ışık hızında 7/24 ücretsiz harçlık gönderebilir. Dilerlerse günlük, haftalık veya aylık olarak harçlık talimatı da verebilirler.

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan Papara Edu Card projesinden veliler ve öğrencilerin çok memnun kaldığını belirten Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “EDU Card’lar ile öğrencilerimizin nakit kullanmadan günlük harcamalarını temassız gerçekleştirmesini, böylece kâğıt veya madeni para ile bulaşan bakteri ve virüslerden uzak durmasını sağlıyoruz. Bu proje, COVID-19 salgınından çok önce başladı ama Türkiye genelinde etkili olan pandemi sürecinde oldukça önemli hale geldi. Biz Papara ekibi olarak bu riskin her zaman farkındaydık ve maalesef COVID-19 da bizim bu yaklaşımımızı haklı çıkardı” dedi.

Projenin ilk yılında 25 bin kullanıcıya ulaştığını ifade eden Karslı, “Yeni nesil harçlık kartı Edu Card’ı yıl sonuna kadar 2200 okula ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene İstanbul’a ek olarak Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Muğla illerinden başlayarak diğer illerdeki okul kantinlerine de ulaşıp, Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapıyı da kurmaktayız” diye konuştu.

Papara Edu Card, öğrencinin tüketim alışkanlıklarını izlemek açısından da faydalı. Bu kart sayesinde aileler çocuklarının harcamalarını güvenli bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca, ilerleyen süreçlerde öğrencilerin tükettikleri besinleri de yönetebilecekler. Örneğin; çocuğun peynire alerjisi varsa veya çikolata tüketmesi yasaksa Edu Card sayesinde bu ürünleri satın almasına kısıtlama getirebilecekler.

Veliler, öğrenciler için tasarlanan bu kartın limitini de ilerleyen günlerde kendilerine uygun düzeyde belirleyebilecekler. Öğrenci hesabından yapılan onay ile birlikte, veliler ihtiyaç duyduklarında öğrencilerinin kartlarını internet harcamalarına veya kantin dışındaki bütün harcamalara açıp, kapayabilecek. Ayrıca, öğrencilerin gerçekleştirdiği işlemleri de öğrenebilecekler.



