ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez 2017’de Instagram’dan nişanlısı Alex Rodriguez ile sokakta el ele yürürken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğraf ajansı Splash, söz konusu karenin telifinin kendilerinde olduğunu öne sürerek şarkıcıya 150 bin dolarlık (878 bin lira) dava açtı. Daha önce Gigi Hadid, Kim Kardashian, Ariana Grande gibi isimler benzer davalarla karşılaşmıştı.

Durumu tam ters taraftan görmeye alışmış meraklılar şimdi bu ilginç davanın sonucunu bekliyor...