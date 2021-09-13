Bulunduğu ortama hoş koku ve estetik katan papatya çiçeği, bakımı kolay bitki türlerinden birisidir. Peki, papatya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Papatya çiçeği hikayesi nedir? Papatya çiçeği bakımı ve sulaması hakkında bilinenler...

PAPATYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

İlkbahar mevsiminde ekimi yapılan bir bitki olan papatya, kuru bölgelerde yetişebildiği gibi, nemli alanlarda da yetişebilir. Bunun yanında güneşi sever. Tohum yatağını ince hazırlayarak, ekim gerçekleştirmek mümkündür. Ekim sonrasında, üzeri toprakla örtüldükten sonra hafifçe bastırmak yeterlidir. Fazla bastırmamak gerekir. Kireçli ve killi toprakları tercih edebilirsiniz.

Ekmiş olduğunuz papatyaların daha uzun boylu olması için, ekim işlemini seyrek yapmanız gerekiyor. Aksi durumda papatya seyrek cılız ve kısa olur. Eğer sık olarak papatya ekimi yaptıysanız, seyreltme işlemi uygulamalısınız.

Tüm bunların yanında papatya, temiz bir kalbin simgesidir. Bu nedenle, insanlar temiz duygularını yansıtmak için sevdikleri kişilere papatya hediye ederler. Bu bakımından papatyanın ekonomik anlamda da önemi olduğunu ifade edebiliriz.

Papatya ev çiçeği değildir. Bu nedenle balkonda yetiştirmeniz gerekiyor. Sulama işlemi esnasında ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Toprağın kuruması ile, sulama işlemi yapabilirsiniz. Çok fazla sulama yapmak solmaya neden olabilir. Genel olarak susuzluğa dayanan bir çiçek olarak bilinir. Bu nedenle günde 2-3 kere sulama yapmanız yeterlidir.

Çok fazla saksı değiştirme işlemi yapmanız gerekiyor. Genel olarak 2 senelik çiçeklerdir. Bu süreçte, saksıda yeni papatya çıkabilir. Çıkan bu papatyaları, saksıdan çıkardıktan sonra, başka bir saksıya ekleyebilirsiniz. Bu sayede sürekli olarak papatyanız olmasını sağlamanız mümkün olur.

PAPATYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İştah açıcı özelliği vardır.

Mideye iyi geldiği bilinir.

Basur ağrıları için hafifletici etkisi vardır.

İdrar arttırıcı ve iltihap giderici özelliği vardır.

Mikrop öldürür ve iltihap giderir.

Adet düzensizliği tedavisinde kullanılır.

Bağırsak gazını söktürür

Sinirleri yumuşatır.

Ağız, boğaz ve dişeti iltihapları için gargara olarak kullanılabilir.

PAPATYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



