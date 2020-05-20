Türker ve Deniz Yılmaz Akman’ın kurduğu Papier Atelier kağıttan ürettikleri heykel çalışmaları ve sanat enstelasyonları ile tanınıyor. Çalışmalarında Türk kültürü içinde yeralan eski meslekleri ve o döneme renk katmış karakter ve hikayeleri araştırarak kağıt heykellerine aktaran ekip, yaptıkları bir araştırma sırasında siyah beyaz çekilerek üzerine renklendirilme yapılmış bir videoda Şerbetçi karakterine rastlıyorlar.

Şerbetçi imdir?

Şerbetçi 1920’lerde İstanbul sokaklarında boy gösteren bir sokak satıcısı. Yüz ifadesi, bakışları ve başındaki o dönemi yansıtan şapkasıyla görür görmez ilgilerini çekiyor.

Karşılaştıkları videoda karakterin ifadesini etkileyen renk ve şekil deformasyonları gören ekip, bu karaktere kağıt heykelleri ile hayat vererek günümüze getirmeyi hedeflemiş. Papier Atelier Şerbetçi karakterini oluşturup üzerinde temel renk ve şekillerin farklı projeksiyonlarıyla hem ifadedeki değişimleri hem de perspektif üzerindeki etkilerini göstermek istediklerini belirtiyor.

İlk olarak Apple Pencil ile iPad Pro üzerinde Forger uygulaması üzerinde karakterin dijital heykelini oluşturarak başlayan ekip çalışma tamamlanınca modeli iMac’lerinde Blender uygulaması ile kağıttan üretilebilecek son formuna getirdi. Sanal sergiyi oluşturan tüm karakterleri bilgisayarda gerçek kağıtla üretilmiş görünümünde şekillendiren Türker ve Deniz sonrasında Reality Coverter kullanarak dosyaları .usdz formatına aktardılar. Sonrasında bu dosyaları internet ortamına yüklediler.

Sanal sergi fikri nasıl oluştu?

Karakteri çalışmalarını yaparken 9 parçadan oluşan bir sergi planladıklarını ve üretime başladıklarını belirten Türker Akman, üretim sürerken COVID-19 pandemisinin başlamasıyla bu projeyi ziyaretçilerle fiziksel olarak bir araya getiremeyecekleri gerçeğiyle yüzleştiklerini belirtiyor. Bunun üzerine, Şerbetçi projesini dijital ortamda gerçekleştirip insanların oturma odalarında gezebilecekleri bir sanal sergiye döndürmeye karar veren Türker ve Deniz AR (artırılmış gerçeklik) tekniği kullanmaya karar vermiş.

"AR tekniği, telefonunuza ya da tabletinize indirdiğiniz bir dosyayı kameranız yardımıyla gerçek ortamda görüntülemenize imkan veriyor.” diyen Türker Akman deneyimini söyle aktarıyor: "Kağıt heykel alanında yaptığımız çalışmalar çoğunlukla strüktürel formlar olduğu için tasarım ve modellemeleri dijital ortamda yapılıyor. Sonrasında, uzun bir üretim sürecinin ardından fiziksel olarak karşımıza çıkabiliyor. AR kullanarak, üretim süreci öncesinde yaptığımız bütün çalışmayı gerçek ortamda deneyimleme imkanı buluyoruz. Hatta internet üzerinden paylaşarak dünyanın herhangi bir yerinde de deneyimlenebilmesini sağlayabiliyoruz. Bu özellik de bizim için büyük bir avantaj."

Sergiyi nasıl gezebilirsiniz?

Sergiyi gezmek isteyen Apple kullanıcıları bu dosyaları @papieratelier hesabındaki linkten indirip telefonlarında görüntüleyebilecekler. Ayrıca AR modelleri yine @papieratelier hesabında 3 boyutlu filtreler kısmına aktarıldı. Bu sayede isteyenler dijital Şerbetçi heykellerini Instagram filtresi olarak da görüntüleyebilecekler.