Geçen sene Alanyaspor'da harika bir performans göstererek ligin en çok gol atan 2. oyuncusu olan Cisse, bu sene Fenerbahçe forması giyecek. 35 yaşındaki tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.

Cisse Fenerbahçe'den sabit 800 bin euro ücret alacak. Ek madde olaraksa 20 maç oynar ve 10 gol atarsa bonus olarak 250 bin euro daha kazanacak.