Papiss Cisse'nin sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı laciverlilerle sözleşme imzalamıştı. Sözleşme detaylarına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Senegalli golcünün sözleşme detayları öğrenildi.
14 Ekim 2020, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Geçen sene Alanyaspor'da harika bir performans göstererek ligin en çok gol atan 2. oyuncusu olan Cisse, bu sene Fenerbahçe forması giyecek. 35 yaşındaki tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.
Cisse Fenerbahçe'den sabit 800 bin euro ücret alacak. Ek madde olaraksa 20 maç oynar ve 10 gol atarsa bonus olarak 250 bin euro daha kazanacak.
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