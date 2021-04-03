Papua Yeni Gine Sağlık Bakanı Jelta Wong, dün düzenlenen bir online etkinlikte yaptığı konuşmada Facebook'tan yayılan yanlış bilgiyi 'sorumluluk alarak durdurmasını' istedi ve "Facebook bizim en büyük komplo teorisi platformumuz" ifadelerini kullandı.

Wong, paylaşılan aşı karşıtı komplo teorilerinin aşı dağıtımına zarar verdiğini ve insanları test yaptırmaktan uzaklaştırdığını söyleyerek, gönderilerin 'ne kadar tehlikeli olduğuna' dikkat çekti.

Bakan ayrıca, "Facebook insanlara bir ortam verdi… diğer insanların inanacağı bir şey söyleyebilirler. Bu bizim en büyük sorunumuz" ifadelerini kullandı.