Pratik Bilgiler Para Çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Para Çiçeği hikayesi nedir?

Para Çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Para Çiçeği hikayesi nedir?

Pratik Bilgiler

Para Çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Para Çiçeği hikayesi nedir?

Evde en çok bakılan çiçeklerden bir tanesi olan para çiçeği, kolay bakıma sahip olan bir bitkidir. Para çiçeğinin bir diğer adı ise crassula ovata'dır. Peki, para çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Para çiçeği hikayesi nedir? Para çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

13 Eylül 2021, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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Bozuk parayı andıran yeşil, yuvarlak ve parlak yaprakları vardır. Kalın bir gövdeye sahiptir. Peki, para çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Para çiçeği hikayesi nedir? Para çiçeği hakkında bilinenler...

PARA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Para çiçeği için en önemli olan şey ise, sulamadır. Bu nedenle de sulamaya gereken özenin gösterilmesi gerekir. Para çiçeğinin bakımında çok önemli olan bir diğer husus ise, nemlilik oranı ve toprağın kuruluğudur. Eğer toprakta kuruluk var ise, toprağı mutlaka nemli tutmak gerekir. Para çiçeği genellikle nemli toprakları sever. Para çiçeğini haftada bir defa sulamak yeterli olur. Para ağacının (Crassula Ovata) çiçek açması için aydınlık bir ortamda olması gerekir. Aynı zamanda bu bitkinin çiçek açması için en az 4 yaşında olması gerekir.

Para çiçeği için en ideal yaşam sıcaklığı ise, 15 ila 35 derecedir.

PARA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Para çiçeği, daha çok nemli toprakları sever. Para çiçeğinin çiçek açması için en az 4 yaşında olması gerekir. Para çiçeğinin yaprakları bozuk paraya benzer, parlak ve yuvarlak bir şekle sahiptir.

PARA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bazı inançlara göre para çiçeği bozulmadan 1 yıl boyunca yaşatan kişinin hanesine bereket gelir. 

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