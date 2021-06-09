Türkiye Para dolu poşeti çöpe attı! Para ekiplerin çalışması ile sahibine teslim edildi

Para dolu poşeti çöpe attı! Para ekiplerin çalışması ile sahibine teslim edildi

Türkiye

Para dolu poşeti çöpe attı! Para ekiplerin çalışması ile sahibine teslim edildi

Trabzon'da Ayşe Mutlu, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Ortahisar Belediyesi ekiplerince çıkarılan konteynerdeki para dolu poşet, sahibine teslim edildi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 15:27 Son Güncelleme:
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Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesinde yaşayan Ayşe Mutlu, tedavisi için hastaneye giderken, yanındaki, 7 bin TL bulunan poşeti, yanlışlıkla sokaktaki çöp konteynerine attı. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Mutlu, durumu oğlu Osman Mutluya söyledi. Osman Mutlu da hemen ilçe belediyesine başvurdu. Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce görevlendirilen personel Hasan Pulat ve Alper Bayram, bulunduğu alandan çıkardıkları yer altı çöp konteynerindeki para dolu poşeti, Ayşe Mutluya teslim etti.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Osman Mutlu ve temizlik işçileri Hasan Pulat ve Alper Bayramı makamında ağırladı. Başkan Genç, duyarlılıklarından ötürü işçileri, teşekkür plaketiyle de ödüllendirdi.

BİR ANLIK DALGINLIĞI OLDU

Paranın kendilerine verilmesinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren aile, belediye ve ekiplere teşekkür etti. Kendileriyle yakından ilgilenen belediye çalışanlarına teşekkür eden Osman Mutlu, Annemin bir anlık dalgınlığı oldu. Birtakım çöpleri atarken kazara parasını da yer altı çöp konteynerine attı. Sonradan parasını çöpe attığını fark etti. Sağ olsun hiç zaman kaybetmeden işe koyuldular ve konteyneri çıkararak içini boşalttılar. Para da çöpler arasındaydı. İşçiler tastamam parayı anneme teslim ettiler dedi.


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