'Para her kapıyı açar'

İnternetin arama motoru devi Google’ın kurucu ortağı Larry Page (48) salgın nedeniyle bir yıldan uzun süredir Fiji’ de ıssız bir adada kalıyor. Page’in ocak ayında ailesiyle birlikte Yeni Zelanda’da bulunduğu ortaya çıktı. Ancak bu sırada ülkede pandemi karantinası uygulanıyordu ve tüm dünyayla sınırlar kapalıydı. Ülkeye 2 bin kilometre uzaktaki Tavarua adasından gelen Page ailesine sağlık gerekçesiyle özel izin verildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Andrew Little, çiftin 12 yaşındaki oğlunun tedavisi için ülkeye alındığını söyledi.

KANUN DIŞI İSTİSNA

Ancak bu açıklama kamuoyunda tepkiye yol açtı. Siyasi kriz de patlak verdi. Muhalefet partisi ACT lideri David Seymour, “Benzer durumda birçok vatandaşımız pandemi sürgünündeydi, yurtdışından memlekete dönemedi. Bu konuda yasada hiçbir istisna yoktu. Hükümet milyardere nasıl torpil geçtiğini açıklamalı” dedi. Yeni Zelanda’nın arada sadece Tazmanya Denizi bulunan Avustralya ile bile sınırları 400 gün kapalı kalmıştı. İki ülke arasında dört ay önce seyahat koridoru kurulmuş, ayrı düşen aileler bu sayede kavuşabilmişti.