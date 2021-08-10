Para hırsı aşkı engelliyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, özdeğerlerini sahip oldukları paraya dayandıran insanlar, aşk hayatlarında finansal çatışmaya giriyor ve ilişkilerinden istedikleri doyumu alamıyorlar. Bu etki ayrıca kişinin mali durumu veya ekonomik stres düzeni ne olursa olsun devam ediyor. İlişkilerin en yaygın sorunlarından biri para problemleridir. Finansal zorluk yaşayan çiftlerin parasal meselelerden kavga etme olasılığı çok yüksek. Ancak çiftlerin herhangi bir ekonomik sorunu olmasa da finansal çatışmalar yaşaması olası. Çalışma yazarları Deborah E. Ward ve ekibi, ilişkilerdeki finansal çatışmanın bir başka belirleyicisinin, bireyin benlik saygısını parasal başarılarına dayandırma eğilimi olabileceğini öne sürüyor.

Finansal konulara daha fazla dikkat edilmesi, eşinin ihtiyaçlarını görmezden gelme, daha fazla mali çatışma yaşama ve ilişkinin kalitesinin daha düşmesine neden oluyor. Peki bu durumdan kurtulmak için neler yapabiliriz?

Ward, bunu kısaca şöyle açıklıyor:

Özdeğerimizi neye dayandırdığımızı (finans) değiştirmeye odaklanmak yerine, hareketlerimizi kendimizi aşan, bizi diğer insanlara bağlayan ve daha geniş bir topluma katkıda bulunmamıza izin veren hedeflere bağlamaya odaklanmalıyız. Başka bir deyişle, kendi özsaygımızı geliştirmek için hareketlerimizi hedeften ayırmalıyız.



