Para kazanmanın yeni trendi: NFT

Uzman olduğunuz bir alanda yaptığınız işleri dijital ortama taşıyarak açık artırmayla satış yapmayı sağlayan bu sistem sayesinde istediğiniz her şeyi NFT olarak satabilir, takasını yapabilirsiniz. Satış yaptığınız kişiye eserinizin şifresini vermeniz yeterli.

TARİHE GEÇTİLER

Bu teknolojinin en uç örneklerinin başında Mike Winkelmann adlı ABD’li bir grafik tasarımcının çektiği 5 bin adet fotoğraf geliyor. Winkelmann, bunu kolajlayıp NFT sistemiyle açık artırmaya sundu ve tam 69.3 milyon dolara alıcı bularak tarihe geçti. Twitter’ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey’in ilk tweeti de NFT olarak satışa sunuldu ve tam 2.9 milyon dolara satıldı. Akım, Türkiye’ye de sıçradı. Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen ‘bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz ’ sözünü NFT’ye dönüştürerek açık artırmaya çıkardı.

İŞTE O SİTELER

NFT dünyasında neler olduğunu yazılım ve içerik uzmanı Bekir Çağrı Çelik, POSTA’ya anlattı. NFT’nin blockchain teknolojisi ve Ethereum altyapısı üzerine kurulu bir akıllı kontrat sistemi olduğunu belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

“Bu bir nevi dijital tapu sistemi. Yani herhangi bir şeyin blockchain üzerindeki sahiplik belgesi. Bunu elde etmek için Ethereum ağında işlem yapmanız gerekiyor. Bu da rarible.com, opensea.com, mintable.com’dan yapılıyor. Bunlar aynı zamanda satış yapılan pazaryerleri.”

EN ÖZEL MAĞAZA

Bu sitelerde işlem yapabilmek için eteryum cüzdanına sahip olmak gerektiğini kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

“Bu hesaptan NFT üretimine başlanıyor. Bu aşamada size hangi üründen ya da eserden kaç tane üretmek istediğiniz, kaça sattığınız ve almak istediğiniz ekstra komisyon bedelleri soruluyor. Sonrasında ise ürününüzü yükleyip açık artırmaya sunuyorsunuz. Yani orada bir mağazanız olmuş oluyor. NFT’nin en büyük özelliği içeriğinizin orijinalliğini garanti altına alması. Her dijital ürünün bir seri numarası bulunur ve sahiplik blockchain ile garanti altına alınır.”

HIZLI KEŞiF

Yaptığınız eserin orijinal olup olmadığının da blockchain üzerinden tespit edildiğini kaydeden Bekir Çağrı Çelik, “Bu aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da görülebilir. Öte yandan çok iyi bir ressamsınız. Ama bir türlü keşfedilemiyorsunuz. Yapıtınız bu eseri NFT’ye dönüştürdüğünüzde bir anda hayatınız değişebilir. Ya da çok güzel bir sesiniz vardır ama bir türlü işleriniz yaver gitmiyor, kendinizi anlatamıyorsunuzdur. Burada satacağınız bir single’ınız ciddi paralar edebilir. NFT’ler ayrıca video oyunlarında oyun içi satın alım için de kullanılıyor” diye konuştu.