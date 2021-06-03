Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde yarışlar tamamlandı.

Milli sporcumuz Muhammet Khalvandi, F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45.72'lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bir önceki Avrupa rekoru 38.55'lik derecesiyle Fransa'dan Marcelin Walico'ya aitti. Aynı atışta mücadele eden bir diğer atletimiz Musa Davulcu ise 29.48'le yedinci oldu.

F34 kategorisi erkekler gülle atmada mücadele eden Muhsin Kaedi de 10.86'lık atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Milli takım bu sonuçla yarışmadaki madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5'e çıkardı.

İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu



