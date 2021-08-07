Para Yağmuru kartı ile nasıl ikramiye kazanılıyor?

Türkiye’de şans oyunlarının yeni dönemdeki yıldızı Kazı Kazan’ın ilgi çeken kartlarından birisi de Para Yağmuru... Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans ve Süper 7 gibi oyunların yanı sıra Para Yağmuru yüksek ikramiyeleri ve 20 ayrı kazanma şansı ile oyunseverlere göz kırpıyor. Oyundaki temel amaç Para Yağmuru kartlarının üst bölümünde bulunan “Kazanan Semboller” ile alt kısımda yer alan “Sembollerin” eşleşmesi. Kartı kazıyan oyunseverler bu iki bölümdeki sembolleri eşleştirirse sembolün altındaki yazılı ikramiye tutarını kazanıyor. Para Yağmuru oyunu ayrıca semboller kısmında “ ” sembolünü bulanlara sürpriz olarak karttaki yazılı tutarların tamamını ödüyor. İşte toplam dağıtılan ikramiyenin 100 milyon lira olduğu Para Yağmuru hakkında bilmeniz gerekenler.

HEPSİNİ KAZIYIN

Üst bölümde yer alan “Kazanan Semboller”den herhangi biri alt kısımda yer alan “Semboller”den biri ile eşleşirse sembolün altında yazılı tutar kadar ikramiye kazanılır.

KAZANABİLECEĞİNİZ İKRAMİYELER

2.000.000 TL 10.000 TL 500 TL 200 TL 100 TL 50 TL 30 TL