Ekonomi Paralar 4 Haziran'da hesapta! Bakan Bilgin duyurdu

Paralar 4 Haziran'da hesapta! Bakan Bilgin duyurdu

Ekonomi

Paralar 4 Haziran'da hesapta! Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği mayıs ayı ödemelerinin 4 Haziran'da yapılacağını duyurdu

29 Mayıs 2021, Cumartesi 11:48 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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