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Türkiye Paraları biten turistler ülkelerine dönmek için başvurdu

Paraları biten turistler ülkelerine dönmek için başvurdu

Türkiye

Paraları biten turistler ülkelerine dönmek için başvurdu

Antalya'ya tatil için gelen Rus turistler uçuşların durdurulmasının ardından 35 gündür Antalya'da kalıyordu. Rus turistler paraları bittikleri gerekçesi ile Rus Konsolosluğu'na başvurdu.

27 Nisan 2020, Pazartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Antalya’ya 35 gün önce tatile gelen yaklaşık 400 kişilik Rus kafilesi, paraları bitince ülkelerine dönmek istedi. Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla Antalya’da kalan Rus turistlerden 5 kişilik bir grup, bugün Rus Konsolosluğuna gelerek ülkelerine geri dönmek istediklerini bildirdi.

Polis tarafından konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gruptan bir kadın konsolosluğa girerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Olumsuz yanıt verilmesi üzerine duruma tepki gösteren Ruslar, konsolosluğun önüne geçerek hatıra fotoğrafı çekindi.

Grup adına açıklama yapan Marina Prokopenko, “Paramız bitti, Rusya’ya dönmek istiyoruz. Yaklaşık 400 kişiye yakın kişi buradayız ve uzun zamandır bekliyoruz. Mağduruz. Konsolosluk da bize yardım yapmıyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Arabayla gitmek istiyoruz ama Gürcistan sınırı da kapalı” dedi.

Bir müddet daha konsolosluk önünde bekleyen Ruslar, polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı.


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