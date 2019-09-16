Paralimpik tenisçi Büşra Ün Avusturya'da şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu

16 Eylül 2019, Pazartesi 01:02
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün Avusturya'da şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.

AA

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