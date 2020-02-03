‘Parametrik’ ürünleri geliştirecek

Anadolu Sigorta, önümüzdeki dönemde işbirliklerine önem vererek, sigortalılık bilincini artırmak için de çalışacak. Bu yıl 95’inci yaşını kutlamaya hazırlanan Anadolu Sigorta’nın yeni Genel Müdürü Mehmet Şencan, 2020 yılı ile ilgili hedeflerini anlattı.

“Anadolu Sigorta olarak iş birliklerimizi arttırarak, yeni ürünlerle sektörü büyütmenin uğraşındayız” diyen Şencan, şunları söyledi: “Kısa vadeli değil uzun vadeli düşünüyoruz. Zaten baktığınızda sektörde bulunan en uzun vadeli şirketlerden biriyiz. Sigortayla ilgili farkındalığı da artırıp, sigorta bilinirliğine katkı sağlayacağız.”

Başarı kriteri doğru fiyatlama yapmak

2020’de faizlerdeki düşüşle şirketlerin yatırım gelirlerinde düşüş yaşanması beklendiğini belirten Şencan, şunları söyledi: “Bu durumda sigortacılık faaliyetinden elde edilecek kârlılık ön plana çıkacak. Bu da demek oluyor ki başarı kriteri, doğru fiyatlama yapmak, hasarı iyi yönetmek, bunun için de iş süreçlerini mükemmel hale getirmek olacak. Sigortacılık anlayışımızı aslında ‘maraton’ koşusu ile metaforlaştırabilirim. Biz konjonktürel hareket eden bir sigorta şirketi değiliz. 95 yıldır ilkeleri ile hareket eden, sürdürülebilirliği esas alan bir sigorta şirketiyiz. Şirketimizi diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliğimiz, prim üretimimizdeki homojen dağılımdır. Biz koşullar ne olursa olsun sigortalımızı yarı yolda bırakmayız. İhtiyacı olan her branşta hizmet vermeye devam ederiz.”

Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şencan, şunları söyledi: “30 yıl bankacılıktan sonra 4 ay önce sigorta sektörüne geçtim. Yabancı bir sektör değil. Ama sektörde müthiş bir ivme oldu. Hatta arkadaşlara “Hep böyle mi diye?” sordum. Kamu tarafında özellikle bir hareketlenme var. Bankacılık yaparken BDDK’yı gördüm. Bu tarz kurumlar, bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulundu. Sigortacılık sektörü içinde SEDDK’yı faydalı görüyorum. Özellikle potansiyeli harekete geçireceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sektörü geliştirirken ivmelendirecek bir kurum. Aynı bir orkestra şefi gibi sektörü yönetecek bir kurum olarak görüyorum.”



