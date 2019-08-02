Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir kişi, iddiaya göre alacaklısından beklediği 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Kişinin, kendisini ikna etmeye çalışan polislerle konuşurken sürekli olarak telefonunu kontrol ettiği gözlendi.

Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan adam, kalan 700 liranın da oğluna elden verilmesi ile intihardan vazgeçerek çıktığı çatıdan indirildi. Kişi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldükten sonra polis merkezine götürüldü.

İHA