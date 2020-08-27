Ekonomi Parasal yardım limiti 40 milyon lira oldu

Parasal yardım limiti 40 milyon lira oldu

Ekonomi

Parasal yardım limiti 40 milyon lira oldu

Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeden yapılacak olan parasal yardım limiti 40 milyon TL oldu.

27 Ağustos 2020, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeksizin, mal ve hizmet hibesi veya mübadelesi şeklinde verilecek yardımın parasal limiti 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu limit, 25 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 20 milyon liraya çıkarılmıştı.

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