Parasının çalındığını 3 gün sonra polisten öğrenince şoke oldu

Kahramanmaraş'ta polis, dün gece şüphe üzerine H.A.’yı (15) durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan H.A.’nın elindeki poşeti kontrol eden polis, içinde 13 bin 200 lira olduğunu belirledi. Polisin parayı nereden aldığını sorduğu H.A., 3 gün önce arkadaşıyla birlikte Hayati Paköz’ün evini soyduklarını söyledi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte evden 20 bin lira çalan H.A. gözaltına alındı. Ekipler, H.A.’nın ifadesi doğrultusunda suç ortağını da yakaladı. Suç ortağının üzerinden ise bin 50 lira çıktı. Hırsızların, çaldıkları 20 bin liranın 5 bin 750 lirasıyla motosiklet alıp çeşitli harcamalar yaptıkları ortaya çıktı.

'PARANIZI TESLİM EDECEĞİZ' DEYİNCE ŞOKE OLDU

Polis, paranın geri kalan kısmını Hayati Paköz’e teslim etmek için eve gitti. Bir polis memuru, kapıyı açan Hayati Paköz’e, "Paralarınızı çalanları yakaladık. Paralarınızı da teslim edeceğiz" dedi. Şoke olan Hayati Paköz, parasının çalındığından haberi olmadığını söyledi. Paraları sakladığı yeri kontrol eden Hayati Paköz, 20 bin liranın yerinde olmadığı gördü.

'SİZDE KALSIN, BANKAYA YATIRALIM´'

14 bin 250 lirayı teslim eden polisler, Hayati Paköz’e evinin güvenli olmadığını belirtip parayı bankaya yatırmasını önerdi. Hayati Paköz, polislere teşekkür etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bankaların kapalı olduğunu belirterek, "Paralar sizde kalsın, yarın sabah bankaya birlikte gidip yatıralım" diyerek paraları tekrar polislere teslim etti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)