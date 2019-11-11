Parasızlıktan intihara kalkıştı, para saçtı

Adana Seyhan’da inşaat işçileri çalıştıkları binanın 15. katına bir kişinin çıktığını ve intihar etmek istediği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler isminin M.H.A.Y. (52) olduğu öğrenilen adamı ikna etmeye çalıştı. Adam, çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek ölmek istediğini söyledi. Polis ekipleri adamı ikna etmek için büyük çaba harcadı.

Cebindeki paraları fırlattı

M.H.A.Y. kendisini ikna etmek isteyen ekiplere cebinden çıkardığı parayı atarak karşılık verdi. Bir süre sonra cebindeki bütün paraları aşağı atarak ölmek istediğini söyledi. Ancak polis ve Can-Kur ekipleri M.H.A.Y.’yi uzun uğraşlar sonrası ikna etti.

İHA



